محمد بن سلمان: زيارتي للإمارات أكدت عمق العلاقات بين البلدين

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، إن زيارتي للإمارات أكدت عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين.

وفي رسالة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قال الأمير محمد بن سلمان: زيارتي للإمارات أكدت على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين بلدينا".

كما أوضح أن المباحثات المشتركة مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في إطار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي شددت على المضي قدما في تعزيز العلاقات بين أبو ظبي والرياض.

Advertisements

ووصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء الماضي، إلى الإمارات، في زيارة رسمية تناولت العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.

وتعد هذه الزيارة الثانية لولي العهد السعودي خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التااريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين لطبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها ورعاية مصالحها والدفاع عنها.