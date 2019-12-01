سكان نيويورك يستيقظون على مفاجأة مزعجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة اسوشيتد برس، أن سكان مئات المنازل في مدينة نيويورك الامريكية، إستيقظوا على مفاجأة مزعجة، تمثلت بغرق الطوابق السفلية في حي قرب مطار كينيدي بمياه صرف صحي، مما جعل السكان يشعرون بالغثيان بسبب الرائحة الكريهة.



وقال مسؤولون إن نفايات بشرية وصلت إلى نحو 300 منزل في حي جامايكا.

وتقول سينثيا ماكنزي، من السكان، إنها استيقظت في حوالي الساعة الثالثة صباحا على رائحة كريهة اعتقدت أنها ناتجة عن تسرب غاز، لتدرك أن مياه الصرف الصحي وصلت إلى قبو المنزل.

مع ارتفاع منسوب المياه، أضافت ماكنزي أنها سارعت لنقل الأثاث وممتلكات أخرى، لكنها لم تستطع نقل بعض الأجهزة الإلكترونية.

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وبعد بضع ساعات، قالت إن الحي بأكمله غرق بالمياه النتنة.

ونشرت ماكنزي نشرت صورا تبين المياه التي أغرقت غرفة النوم في الطابق السفلي، وأسفل الدرج.

وأضافت "عندما أفتح الباب، تنبعث رائحة كريهة. هذا يجعلك تريد أن تتقيأ. علينا أن نحزم كل الملابس".

وقال رئيس البلدية بيل دي بلاسيو إن فرق طوارئ تقوم بإصلاح العطل، حيث جلبوا معدات ضخ لإزالة المياه.

ذكرت وكالة المياه في المدينة إن مياه الشرب آمنة ولم تتأثر، لكن دي بلاسيو نصح السكان بتقليل الاستخدام.