شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي العهد يغادر الإمارات بعد زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل وعدد من المسؤولين.

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