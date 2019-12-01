شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء الكويتي : القمة الخليجية ستعقد في 10 ديسمبر الجاري بالرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح،إن القمة الخليجية ستُعقد في الرياض 10 ديسمبر الجاري.

Advertisements ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن الصباح قوله، أن القمة المقبلة ستكون محطة مهمة للمصالحة الخليجية. وتنعقد القمة الخليجية هذا العام في الرياض للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة، في التاسع من ديسمبر 2018، بدلاً من سلطنة عُمان، التي اعتذرت عن عدم الاستضافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكويتي : القمة الخليجية ستعقد في 10 ديسمبر الجاري بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.