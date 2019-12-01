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70 قتيلاً بمعارك إدلب

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)

لقي نحو 70 مقاتلاً حتفهم في الساعات الـ 24 الأخيرة في اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة بمحافظة إدلب في شمال غرب سورية، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم (الأحد).

وقال المرصد إنّ الاشتباكات أسفرت عن مقتل 36 عنصراً من قوات النظام و33 من الفصائل المعارضة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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