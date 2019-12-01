شكرا لقرائتكم خبر عن 70 قتيلاً بمعارك إدلب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)
لقي نحو 70 مقاتلاً حتفهم في الساعات الـ 24 الأخيرة في اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة بمحافظة إدلب في شمال غرب سورية، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم (الأحد).
وقال المرصد إنّ الاشتباكات أسفرت عن مقتل 36 عنصراً من قوات النظام و33 من الفصائل المعارضة.
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