مسيرة نسائية في صيدا: رفضا للحرب والفساد والتفرقة والتخويف

انطلقت من دوار القناية في صيدا، باتجاه ساحة الاعتصام عند تقاطع ايليا، مسيرة نسائية بعنوان "نساء ضد الحرب رفضا للفساد والتفرقة والتخويف"، شاركت فيها نساء من صيدا والجوار، وهن يحملن الأعلام اللبنانية ويطلقن الهتافات الداعية إلى الوحدة، إضافة إلى الهتافات المطلبية.

وأكد عدد من منظمات المسيرة، أنها "رسالة لكسر كل حواجز الطائفية والمذهبية، وإبعاد شبح الحرب والاقتتال الداخلي"، وللتأكيد أن "صيدا مثل باقي المناطق، ستبقى موحدة وبعيدة عن كل أشكال الفتن، وستبقى مدينة للتنوع والعيش المشترك، موحدة بأهلها وجوارها من مختلف أطيافهم وانتماءاتهم، تقدم نفسها من جديد نموذجا للتلاقي والوحدة الوطنية".

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