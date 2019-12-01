حراك حاصبيا نظم وقفة تضامنية مع لجنة موظفي مستشفى حاصبيا

نظم حراك حاصبيا وقفة تضامنية مع لجنة موظفي ​مستشفى حاصبيا الحكومي​، وذلك في خيمة الاعتصامات في باحة السراي الشهابية. وطالب المعتصمون بايلاء هذا الصرح الطبي اهتماما خاصا وتزويدها بالمعدات الطبية والأدوية الأزمة ودفع رواتب الموظفين الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ تسعة اشهر. وفي خيمة الاعتصامات عند مثلث سوق الخان، نظم العشرات من حراك حاصبيا والعرقوب اعتصاما، حيث طالبوا بإسقاط هذا النظام الطائفي الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة المزرية، ورددوا على ضرورة محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

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