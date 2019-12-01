انطلاق مسيرات "أحد الوضوح" ببيروت ودعوات لحكومة انتقالية تواجه الفساد

انطلقت مسيرات "أحد الوضوح" في بيروت من 3 مناطق هي المتحف والحمراء وجعيتاوي بعنوان "وحدة وتضامن الشعب اللبناني"، في إشارة إلى ان المتظاهرين واضحون في أهدافهم ومتضامنون حتى تحقيقها، على أن تلتقي هذه المسيرات في السوديكو، لتستكمل طريقها إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح.
وطالب المتظاهرون بـ"حكومة انتقالية لا تتمثل فيها منظومة السلطة من أجل اتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيه الطبقة الحاكمة، استقلالية القضاء والمباشرة بملاحقة الفاسدين وناهبي الأموال والممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك الودائع المصرفية، إسقاط فزاعة الحرب الأهلية ونظامها السياسي والثقافي، والتأكيد على وحدة ساحات الانتفاضة الشعبية وسلميتها".
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