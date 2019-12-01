أوقفت دورية تابعة لاستقصاء ​الجنوب​، المدعو كميل ا. وضبطت داخل سيارته كمية من الحشيش وخنجرا. وسلم إلى مخفر جزين لإجراء المقتضى. وقد اعترف بسرقة زيتون من بلدة تعيد وصنوبر من بلدة سنيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص في منطقة جزين بحوزته حشيشة واعترف بسرقة زيتون وصنوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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