رئيس وزراء الكويت: قمة الرياض ستشكل محطة مهمة للمصالحة الخليجية

أكد رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، في تصريح صحفي أن "القمة الخليجية ستُعقد في الرياض يوم 10 من شهر كانون الاول الحالي"، مشيراً الى ان "القمة ستكون محطة مهمة جداً للمصالحة الخليجية المشتعلة منذ عام 2017".
وحول مبادرة هرمز الإيرانية، شدد الصباح على ان "المبادرة الإيرانية أساسها مسؤولية المنطقة، وهناك مبادرات أخرى منها مبادرة الحارس والمبادرة الأوروبية ومبادرة من روسيا"، معتبراً انه "من اجل ايجاد قبول للمبادرة يجب أن تكون علاقة طهران بالدول طبيعية ونجاح المبادرة الإيرانية يحتاج إلى توفر الظروف الملائمة".
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