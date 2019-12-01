الخارجية التركية: نستخدم قوتنا العسكرية في سوريا للقضاء على الارهاب

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن "بلاده سعت منذ بداية الصراع السوري، إلى حل الأزمة وفقاً للبعد الانساني"، موضحاً أن "حجم التحديات الخارجية يزداد بالتوازي مع ازدياد قوة تركيا، وأن أنقرة تستخدم قوتها العسكرية في سوريا لدحر الإرهابيين والقضاء عليهم".
وخلال اجتماع لـ"حزب العدالة والتنمية"، اعتبر أوغلو أن "تركيا واجهت العديد من المشاكل على الصعيد الخارجي"، مشيراً الى ان "تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية تحمي مكتسباتها وتغير الموازين وتحبط المؤامرات وتفشل خطط تأسيس دولة إرهابية في سوريا".
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