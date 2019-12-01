دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية مقتل 9 أشخاص في تحطُّم طائرة بالولايات المتحدة الأمريكية

لقي تسعة أشخاص حتفهم بعد ظهر السبت عندما تحطمت طائرة من طراز «بيلاتوس بي سي-12» على متنها 12 شخصًا بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية ساوث داكوتا الأمريكية متوجهة إلى ولاية ايداهو.

نجاة ثلاثة أشخاص

وأكدت تيريزا مولي روسو، مدعي مقاطعة برولي لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن من بين القتلى طفلين والطيار، وأنه تم نقل ثلاثة ناجين إلى منشأة طبية في سيوكس فولز.

وأضافت: إنه يجب الإشادة برجال ونساء تنفيذ القانون، والمستجيبين الأوائل للبلاغ وأفراد الرعاية الطبية المحترفين لأفعالهم البطولية لإنقاذ الضحايا في ظل الظروف الجوية القاسية.

وكانت الطائرة قد انطلقت قبل الظهر بفترة قصيرة من مدينة تشامبرلين، بساوث داكوتا، وتحطمت على بعد ميل واحد جنوب غرب المدينة، وفقًا لإدارة الطيران الاتحادية.

سبب تحطم الطائرة

ولم يتم بعد تحديد سبب تحطم الطائرة. لكن مولي روسو أشارت إلى أن الأحوال الجوية وقت تحطم الطائرة كانت سيئة .

وتعرضت أجزاء من الولايات المتحدة للأمطار الغزيرة والثلوج والرياح العاتية مع تحرك العواصف ببطء نحو الشرق.

ومن المحتمل أن يعطل الطقس الشتوي السفر اليوم الأحد، والذي قد يكون أكثر أيام النقل الجوي ازدحامًا في البلاد، وفقًا لتقديرات مجموعة صناعة الطيران الأمريكية.

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ويمكن أن يواجه المسافرون العائدون إلى منازلهم بعد عيد الشكر تأخيرًا في الرحلات والطرق الزلقة غير الأمنة، وفقًا لخدمات الطقس الأمريكية.

وقالت خدمات الطقس: نتوقع تساقط الثلوج على نطاق واسع، وطقس شديد البرودة، ورياح قوية من منطقة أعالي الغرب الأوسط إلى الشمال الشرقي.

وأضافت الخدمة أنه من المتوقع أن تتسبب عاصفة جديدة في سقوط عدة أقدام من الثلوج الجبلية والأمطار فضلا عن جلب رياح قوية إلى كاليفورنيا طوال عطلة نهاية الأسبوع.

تسببت عاصفة شتوية قوية هزت أجزاء من الولايات المتحدة منذ الخميس الماضي في إغلاق طريق رئيس سريع في جنوب كاليفورنيا خلال

عطلة عيد الشكر، بحسب «واشنطن بوست» .

وأغلق الطريق 5 الذي يمر بأكثر من ولاية، عند الممر الجبلي بمنطقة جريبفاين في الاتجاهين يوم الخميس الماضي، قبل ان تعمل السلطات على تخليص المركبات العالقة بالطريق في وقت لاحق، لكن الأمطار الغزيرة والثلوج والرياح العاتية ضربت البلاد مجددا مع تحرك العواصف ببطء نحو شرق الولايات المتحدة.