بعد أشهر من الغياب.. ابن كيران يعود إلى إلقاء المحاضرات

بعد أشهر من اعتزاله الحديث في المحاضرات، والمهرجانات، يستعد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، للخروج من جديد في محاضرة في الدارالبيضاء.

وأعلنت مبادرة “تيزي” عن استضافتها لابن كيران، يوم السبت المقبل، في جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، وذلك خلال محاضرة تحت عنوان “الريادة”، وقالت المبادرة إن ابن كيران سيفتتح المحاضرة، فيما ينتظر أن يلقي الكلمة خلال الندوة ذاتها البرلماني اليساري المثير للجدل عمر بلافريج، وشخصيات أخرى.

يذكر أن ابن كيران غاب، منذ أشهر، عن الندوات، والمداخلات السياسية، خصوصا بعد خرجته خلال ملتقى شبيبته في القنيطرة، خلال شهر غشت الماضي، غير أنه لم يغب عن الساحة السياسية، وعبر عن مواقفه من المستجدات السياسية، خصوصا القوانين الخلافية، مثل مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، معتمدا على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقنية البث المباشر، للتعبير عن مواقفه السياسية.