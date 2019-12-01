سلم نفسه طواعية لشرطة تطوان.. أستاذ يهتك عرض قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة-التفاصيل

أحالت مصالح الأمن بتطوان، أمس السبت على الوكيل العام باستئنافية المدينة، أستاذا يدرس في جمعية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل ينشط بالجمعية ذاتها.

و سلم الجاني نفسه للشرطة طواعية، بعد أن اعترف بالاستغلال الجنسي للطفل البالغ 16 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من إعاقة ذهنية، حيث عمل على استغلاله جنسيا وهتك عرضه داخل مقر جمعية تعتني بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة لحقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم 24″، إن القضية تفجرت بعدما فضح أستاذ آخر زميله الذي يستغل الطفل جنسيا، وتقدم بشكاية للدائرة الأمنية السادسة بتطوان، قبل أن تحال القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعدما ثبت تعرضه لهتك العرض وفق شهادة طبية من مستشفى سانية الرمل.

وطالب المتحدث ذاته، بفتح تحقيق معمق داخل الجمعية التي شهدت الواقعة، مبرزا انه من الممكن “أن يكون هناك ضحايا آخرين”.