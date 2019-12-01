ابن كيران: الخلفي غادر الحكومة بطريقة غير مفهومة وكان “معمر بلاصتو”

على بعد أيام من إخراج الحكومة الثانية لسعد الدين العثماني، خرج عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، للتعليق على مغادرة مصطفى الخلفي لمنصبه الوزاري.

وقال ابن كيران في كلمة له ألقاها، اليوم الأحد، في بيته، خلال استقباله لشباب منظمة أطلس التنمية، إن مصطفى الخلفي غادر الحكومة “بطريقة غير مفهومة”.

وتحدث ابن كيران عن تميز الخلفي، وقال إنه لم يشتغل من قبل في وظيفة، لكنه كان مجتهدا في البحث، وأوضح أن “الخلفي ماعمرو خدم فشي وظيفة ولكن كان يجتهد في البحث، هو ماشي عبقري، ولكن قوته هي البحث بجدية، حتى استحق أن يكون وزيرا ودافع عليه بها”.

وأقر ابن كيران أنه كان قد اعترض في بداية تشكيل حكومته على استوزار الخلفي بحجة أنه “باقي صغير”، ولكن عبد الله بها دافع عنه، ليصبح وزيرا و”عمر بلاصتو، وبقا معمرها حتى غادر الحكومة بطريقة غير مفهومة”، حسب قول ابن كيران.

وتحدث ابن كيران مطولا أمام شباب المنظمة عن ضرورة الاجتهاد، واعتبر أن الكثير من الكلام، الموجه إلى النظام التعليمي في المغرب، فيه “تبخيس”، داعيا إياهم إلى الاجتهاد، والبحث مع إعمال العقل، والاعتدال، وقال: “هناك اختلالات بسبب سياسة الدولة، ولكن ماشي حيت كاين الاختلالات ندمر البناء على من فيه”.