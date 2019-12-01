سامية أقريو: تكريم منى فتو في مهرجان مراكش هو تكريم لجيل كامل – فيديو

اعتبرت الفنانة، سامية أقريو، أن تكريم الفنانة منى فتو في مهرجان مراكش الدولي للفيلم، هو بمثابة تكريم لجيل كامل من الفنانات.

وتعتبر سامية أقريو أن مهرجان مراكش فرصة للاحتفاء بالسينما المغربية في فقرة باناروما مغربية، والاحتفاء بالسينما الأسترالية، التي تحل ضيفة شرف إلى جانب مشاهدة أفلام، لم يتمكن الفنان الحاضر في المهرجان من مشاهدتها من قبل.

وشكل وصول سامية أقريو للبساط الأحمر، في اليوم الثاني للمهرجان، لحظة مميزة، إذ نادى الجمهور باسمها رغبة في أخذ صور تذكارية معها.

ويحضر نجوم التمثيل المغاربة، إلى جانب آخرين عرب، وعالميين، طيلة أيام المهرجان ما يتيح للجمهور فرصة مشاهدتهم عن قرب.