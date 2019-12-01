عقوبة مالية ثقيلة تنتظر الرجاء بعد مباراة الترجي!

أصبح فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مهدد بغرامة مالية ثقيلة، وذلك بسبب “خطأ” استشهاري، في مباراة أمس، أمام الترجي التونسي، في إطار أول مباريات المجموعة الرابعة من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وحسب بعض العارفين بهذا المجال، فإن الفريق الأخضر ارتكب خطأ في مباراة أمس، بعد أن قام بوضع إشهار لعدد من العلامات الإشهارية الغير مدرجة في قائمة المستهشرين بالاتحاد الإفريقي، والمنافسة القارية.

ويمنع “الكاف” وضع أي لوحات وعلامات تجارية لأي ماركة، من غير العلامات التجارية التي تعاقد معها الاتحاد القاري.

ومن المنتظر أن ينزل الاتحاد القاري عقوبة مالية مقدرة في 100 ألف دولار (حوالي 100 مليون سنتيم) على الرجاء.