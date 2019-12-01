شيشاوة.. العثور على رضيعة مرمية أمام باب مدرسة! 

عثر مجموعة من المارة، أمس السبت، على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها، أمام مجموعة مدارس التويجرات بالطريق الجهوية 207 بإقليم شيشاوة.

وحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المواطنين عثروا على رضيعة حديثة الولادة، في صحة جيدة، ملفوفة في غطاء، وموضوعة داخل قفة تقليدية ملقاة على الطريق.

وشهد “مسرح الجريمة”حالة إستنفار لمختلف السلطات المحلية، فيما تم فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات التخلي عن الرضيع بهذه الطريقة اللانسانية.

هذا وقد عملت عناصر الوقاية المدنية، على نقل الرضيع إلى مستشفى المحلي بشيشاوة جناح الأطفال المتخلى عنهم، قصد الاحتفاظ بها الى حين التعرف على هوية والدتها.