انطلاق مقاتلات بريطانية نحو طائرة قادمة من إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت مقاتلات بريطانية نحو طائرة تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية فوق لندن، فجر اليوم الأحد، بعدما انقطعت اتصالات الأخيرة، مما تسبب بصدور أصوات مرتفعة جدا في أنحاء لندن.
وبحسب ما أوردته مواقع بريطانية، فإن الطائرة الإسرائيلية المتوجهة إلى الولايات المتحدة، فقدت اتصالها فوق المجال الجوي لبريطانيا مما استدعى سلاح الجول الملكي البريطاني، إلى إرسال بعض الطائرات باتجاهها، وإحداث هدير صاخب، سُمع في أنحاء مدينة لندن.
ودخلت الطائرة، إلى المجال الجوي لبريطانيا في تمام الساعة الرابعة صباحا في التوقيت المحلي، لكن عطل في الاتصالات منعها من التواصل مع السلطات الجوية البريطانية، التي استدعت سلاح الجو على الفور.
لكن سرعان ما أُصلح العطل وأكملت الطائرة طريقها إلى الولايات المتحدة.
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