شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الإنترنت لمدة أسبوع يكلف إيران 1.5 مليار دولار والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019

بلغت خسائر إيران جراء تعطيل خدمة الإنترنت لمدة أسبوع خلال الإحتجاجات الشعبية المناطضة التي شهدتها الشهر الماضي رفضاً لرفع أسعار الوقود، ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار، في وقت يعيش فيه الإقتصاد الإيراني تعثراً كبيراً بسبب العقوبات التي ترفضها واشنطن .



ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، كان الهدف من قطع الإنترنت هو وقف نشر معلومات ومقاطع فيديو تُظهر محتجين غاضبين من الارتفاع المفاجئ لأسعار الوقود وهم يواجهون قوات النظام.

وعلى الرغم من أن إيران قامت بإلغاء دعم الوقود ورفع أسعار البترول جزئيًا لدعم الاقتصاد، إلا أن الحملة القمعية اللاحقة قد أضرّت به أكثر، إذ أسفرت أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن عن مقتل 143 شخصًا على الأقل، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وكان من بين القتلى بويا بختياري (27 عامًا)، والذي قيل إنه قُتل برصاص قوات الأمن في 16 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة كاراج الشمالية، حيث قُتل حوالي 8 أشخاص آخرين، وجاء اغتياله بعد أن سجل فيديو، ينتشر الآن على الإنترنت، حث فيه الإيرانيين على الخروج إلى الشوارع والاحتجاج.

ومكّنت خطوة قطع الإنترنت الحكومة من عزل البلاد عن بقية العالم بشكل فعال، مما أعاق قدرة الأصدقاء والأقارب على التواصل مع بعضهم البعض وعطل التجارة.

وسعى بعض العلماء والمحللين إلى تقدير الخسائر المالية المباشرة للقطع الأخير، ووجدوا أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد تقدر بـ 370 مليون دولار في اليوم، بإجمالي أكثر من مليار دولار، كما نشرت صحيفة ”مردوم سالاري“ تقريرًا قدّر الأضرار بـ 1.5 مليار دولار.

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وأدى قطع الإنترنت لعمليات بيع قياسية في بورصة طهران، وترك السفن عاجزة عن التواصل مع الموانئ، وأصبحت خدمات توصيل الطلبات عاجزة عن تتبع الشحنات، ومكاتب الصرافة عاجزة عن تحويل الأموال، وطلاب الجامعات عاجزين عن الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم مشاريعهم الدراسية، كما تأخرت طلبات التأشيرة في السفارات، وعجزت وكالات السفر عن إصدار التذاكر، وعجزت الصيدليات عن صرف العلاجات، وفق تقرير لموقع إرم نيوز .

وقال سيد رازي حاج أكميري، وهو عضو في غرفة تجارة طهران: ”اليوم، الساعات وحتى الدقائق مهمة في التجارة الدولية، وعندما نفشل في توفير متطلبات المستوردين لأي سبب من الأسباب، تحل محلنا البلدان والشركات الأخرى“.

كما توقفت تطبيقات مشاركة السيارات وخدمات توصيل الأغذية التي يستخدمها الإيرانيون، والتي أصبحت تعتمد على الإنترنت بشكل متزايد.

ويقول مسؤول تنفيذي لشركة ناشئة على الإنترنت إن التعتيم كلف شركته التجارية الصغيرة حوالي 4 آلاف دولار، وهو مبلغ كبير لشركة برمجيات إيرانية ناشئة.

ووعد وزير الاتصالات محمد جواد، في بيان هذا الأسبوع، بأن السلطات ستحاول تعويض الشركات عن خسائرها، وقال: ”بعض الخسائر لا يمكن تعويضها.. سنحاول تعويضهم بأكبر قدر ممكن“.

وأشارت ”الإندبندنت“ إلى أنه على الرغم من أن فكرة عزل الإيرانيين عن الإنترنت العالمي قد تكون فكرة مغرية للسلطات الإيرانية، إلا أنها قد تكون صعبة للغاية، لأن الاقتصاد الإيراني يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تطبيقات وأدوات الإنترنت في المعاملات المصرفية.

واختتم الباحث علي مرداني قائلًا: ”لا يمكنهم عزل الإيرانيين تمامًا عن الإنترنت الدولي، فهذا يعني أن الاقتصاد والصناعة في إيران سيحتاجان إلى العمل بشكل منفصل عن بقية العالم أيضًا“.