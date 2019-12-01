شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف مواعيد رحلات اليمنية غداً الإثنين والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الإثنين الموافق 02 ديسمبر 2019م، عدد من الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية على النحو التالي :

رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) Advertisements الوصول: 0700 صباحا . رقم الرحله :608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء. رقم الرحله :648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0845 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1600 مساء.

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