اليمن.. بادويلان : إتفاق الرياض أولى مكافحة الفساد إهتماماً خاصاً

الأحد 1 ديسمبر 2019

قالت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، أن اتفاقية الرياض الموقعة بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، أولت اهتماما خاصا بمكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية وتعزيزها بالكوادر أصحاب الكفاءة .



جاء ذلك في إفتتاح فعاليات ورشة عمل حول حول "غسيل الأمول"، اليوم بعدن، والتي تنظمها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتمنية والديمقراطية ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.

Advertisements

وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة ايام ويشارك فيها 27 من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني، إلى مناقشة جرائم غسيل الأموال وأثرها على الإقتصاد الوطني في القانون اليمني، وجريمة تمويل الإرهاب، ومكافحة التهديد المتطور لتمويل الإرهاب ومناقشة مدى موائمة التشريع اليمني للمعايير الدولية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت على أهمية الورشة كونها تعطي فرصة لمراجعة وتقيم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال كونهما عدو رئيسي للإقتصاد الوطني ويهددان الأمن والسلام .

بدوره أوضح عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة الإستئناف بعدن القاضي فهيم عبدالله، أن الورشة تستهدف بناء وتنمية قدرات المشاركون وتطوير مفاهيم مكافحة الجرائم لما يتواكب مع العالم الخارجي .. مشيرا إلى أهمية مراجعة التشريع اليمني وجعله متوافقا مع القوانين الدولية بما يتناسب مع ديننا الإسلامي.