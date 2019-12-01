- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. بادويلان : إتفاق الرياض أولى مكافحة الفساد إهتماماً خاصاً والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
قالت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، أن اتفاقية الرياض الموقعة بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، أولت اهتماما خاصا بمكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية وتعزيزها بالكوادر أصحاب الكفاءة .
جاء ذلك في إفتتاح فعاليات ورشة عمل حول حول "غسيل الأمول"، اليوم بعدن، والتي تنظمها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتمنية والديمقراطية ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.
وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة ايام ويشارك فيها 27 من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني، إلى مناقشة جرائم غسيل الأموال وأثرها على الإقتصاد الوطني في القانون اليمني، وجريمة تمويل الإرهاب، ومكافحة التهديد المتطور لتمويل الإرهاب ومناقشة مدى موائمة التشريع اليمني للمعايير الدولية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت على أهمية الورشة كونها تعطي فرصة لمراجعة وتقيم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال كونهما عدو رئيسي للإقتصاد الوطني ويهددان الأمن والسلام .
بدوره أوضح عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة الإستئناف بعدن القاضي فهيم عبدالله، أن الورشة تستهدف بناء وتنمية قدرات المشاركون وتطوير مفاهيم مكافحة الجرائم لما يتواكب مع العالم الخارجي .. مشيرا إلى أهمية مراجعة التشريع اليمني وجعله متوافقا مع القوانين الدولية بما يتناسب مع ديننا الإسلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. بادويلان : إتفاق الرياض أولى مكافحة الفساد إهتماماً خاصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.