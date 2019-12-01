رئيس الوزراء اليمني يوجه بإلغاء مناقصة شراء وقود الكهرباء التي أعلنتها مصفاة عدن

الأحد 1 ديسمبر 2019

وجه رئيس الوزراء اليمني، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، بإلغاء مناقصة شراء وقود محطات توليد الكهرباء التي أعلنتها شركة مصافي عدن، أمس السبت، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية .



وقال مصدر حكومي، وفقا لـ(اليمن العربي)، الغاء المناقصة جاء بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء، بعد ساعات من إعلانها عبر وكالة سبأ الرسمية .. مشيراً إلى ان إلغاء المناقصة جاء لتغيير أعضاء لجنة المناقصة وكسر إحتكار نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد العيسي، لعملية إستيراد المشتقات النفطية .

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وحذفت شركة مصافي عدن اعلان المناقصة التي كانت نشرتها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي، الفيسبوك، وقالت أنه تقرر تأجيل نشر الاعلان إلى موعد سيحدد لاحقا .

وذكر المصدر، أن لجنة المناقصة عقدت إجتماعاً لها اليوم لمناقشة المناقصة والمصادقة عليها، ولكن الإجتماع إنتهى دون أي تحقيق أي نتائج .. متوقعاً أن يتم إقرار المناقصة في إجتماع اللجنة غداً الإثنين .