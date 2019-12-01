الزُبيدي : الجنوب وقضيته أصبحا أمراُ واقعاً ورسمياً لدى المجتمع الدولي والإقليمي

الأحد 1 ديسمبر 2019

أكد رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزُبيدي، "أن الجنوب وقضيته أصبحاأمراً واقعاً ورسميا لدى المجتمع الدولي والإقليمي" .



جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي ترأسه اليوم الأحد في العاصمة عدن، وضم عدداً من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومركز صنع القرار ورؤساء اللجان في الجمعية الوطنية ورؤساء دوائر الأمانة العامة والقيادات المحلية في محافظات الجنوب.

وقال "اتفاق الرياض يعد مكسباً وانتصاراً سياسياً لشعب الجنوب وقضيته بمباركة دول العالم للاتفاق واعترافهم بتمثيل المجلس الانتقالي لشعب الجنوب في المحافل الدولية، وهو ما كان ليتم لولا تضحيات شعب الجنوب واستبساله في الدفاع عن حقه وفرض قضيته على العالم".

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وأشار إلى أن استجابة المجلس الانتقالي لحوار الرياض، جاء بناءً على دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية ومن أعلى المستويات في المملكة، وكانت إحدى تجلياتها المستوى الرفيع الذي يليق بالجنوب ودولته، وكذا المكانة الخاصة والفهم العالي بالقضية الجنوبية وتفاصيلها وأحقيتها وهو ما لمسناه أيضا من خلال لقاءاتنا مع العديد من سفراء دول العالم وممثيلهم .

وأضاف "هدفنا استعادة دولتنا كاملة السيادة التي بذلت من أجلها الكثير من التضحيات ولارجعة عن هذا الهدف فنحن نحمل قضية شعب وليس منصب هنا أو وزارة هناك".

وشدد على أن المهام الماثلة اليوم أمام ابناء الجنوب جسيمة وتتطلب معها مضاعفة الجهود لتتويج تلك التضحيات في بناء مؤسسات الجنوب من قبل الجميع وبإرادة قوية.