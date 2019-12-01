شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيبولا» يقتل أكثر من 2200 شخص بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن وفاة أكثر من 2200 شخص جراء إصابتهم بوباء الإيبولا في شرق البلاد. وأكدت الوزارة - في حصيلة جديدة نشرتها اليوم - أن منطقتي "بيني" و"إيتوري" تعدّان الأكثر تضررًا جراء انتشار "الإيبولا"، الذي لا تزال الإجراءات المتخذة ضده غير قادرة على القضاء عليه، مشيرة إلى أن عملية مكافحة المرض تعرقلت بعد هجومين الخميس الماضي استهدفا الفِرَق الصحية العاملة في هذا المجال.

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