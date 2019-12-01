شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك دولي ضد السجائر الإلكترونية.. وبنجلادش تعتزم حظرها والان نبدء بالتفاصيل
وقال المسؤول في إدارة التوعية الصحية وزارة الصحة شيخ هارون لرويترز اليوم الأحد :"نعمل جاهدين لفرض حظر على إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية وكل أشكال التدخين الإلكتروني لتجنب المخاطر الصحية".
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