شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك دولي ضد السجائر الإلكترونية.. وبنجلادش تعتزم حظرها والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم الحكومة في بنجلادش، منع بيع واستخدام السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكتروني مع تحرك دول حول العالم لحظر مثل تلك الأجهزة التي ارتبطت بمخاطر صحية وإدمان لدى المراهقين.

وقال المسؤول في إدارة التوعية الصحية وزارة الصحة شيخ هارون لرويترز اليوم الأحد :"نعمل جاهدين لفرض حظر على إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية وكل أشكال التدخين الإلكتروني لتجنب المخاطر الصحية".