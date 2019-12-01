شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة يصيب شخصين في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مصدر أمني باكستاني في تصريح صحفي، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها مجهولون على جانب إحدى الطرق في ميرانشاه كبرى مدن مقاطعة وزيرستان.
وأضاف أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار، وقامت بعمليات تمشيط للبحث عن العناصر المسؤولة عن التفجير.
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