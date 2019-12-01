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انفجار عبوة ناسفة يصيب شخصين في باكستان

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أصيب شخصان بينهما جندي بجروح جراء انفجار وقع اليوم في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح مصدر أمني باكستاني في تصريح صحفي، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها مجهولون على جانب إحدى الطرق في ميرانشاه كبرى مدن مقاطعة وزيرستان.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار، وقامت بعمليات تمشيط للبحث عن العناصر المسؤولة عن التفجير.

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