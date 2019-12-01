المالكي: انتصرت الارادة التغييرية السلمية وانتهت الايام الصعبة

اعلن امين عام حزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، اليوم الاحد، سقوط "القناع" عن مؤامرة الفوضى الخلاقة ومن يقف وراءها ممن هم "خارج الحدود"، مشيرا الى انتصار "الارادة التغييرية السلمية" وانتهاء ما سماها "الايام الصعبة".
وأضاف انه "مرة اخرى يتفوق العراقي الغيور على مؤامرات حرف المسار الشعبي الوطني ويحبط محاولات اعادة الارهاب والقتل والحرق والتفجيرات الى المشهد اليومي، ومرة اخرى انتصرت الارادة التغييرية السلمية على ارادات الانحراف وادارة العجلة الى الخلف من اجل عودة الدكتاتورية".
وأكد المالكي، أن "انطلاقة التظاهرات السلمية الناصعة التي تحركت بارادة عفوية وطنية للمطالبة بالحقوق المشروعة ، وصيحات القضاء على المحاصصة والفساد والتخلف والتخندق الطائفي، فتحت ابواب الامل من اجل الاصلاح والتغيير واستبشرت بها الامة خيراً واملاً، لكن المخططات الشيطانية والعبور على الاهداف الحقيقية للتظاهرات ، وركوب الموجة من قبل بعض المندسين ذوي المآرب والتوجهات المشبوهة ، ادى الى تأزم الموقف في بعض المحافظات ودفع باتجاه الاحتكاك مع القوات الامنية ، وخلال ذلك ازدادت وتيرة ازمة الثقة والعنف بدفع من المندسين ، الامر الذي ادى الى سقوط شهداء وجرحى من الجانبين ، وهو ما عكر الاجواء ونغص على العراقيين فرحة التلاحم والانسجام بين المتظاهرين وقوات الامن ، وجعل المحافظات تعيش اياماً عسيرة من الفوضى المفتعلة والانفلات المقصود لتحقيق اهداف اعداء العراق".
وبيّن المالكي، أنه "مرحى للغيارى من امراء القبائل الكريمة الذين وعوا مهمتهم وادوا ما عليهم من واجب وطني في حفظ الامن ورعاية المصلحة الوطنية دون اراقة الدماء، ومرحباً بالمتظاهرين السلميين الذين طردوا المشاغبين من صفوفهم ورفعوا صوتهم برفض التخريب والحرق والقتل وهم يرفعون اعلام الوطن عالياً، وتحيةً لقواتنا الامنية التي ادت واجبها في حفظ الارواح والممتلكات ، وجعلت الورد في فوهات بنادقها حباً بالوطن".
وأوضح، :"ايها العراقيون الغيارى.. لقد سقط القناع عن مؤامرة الفوضى الخلاقة ومن يقف وراءها ممن هم خارج الحدود، وانتهت الايام الصعبة.. أننا جميعا كتلاً سياسية وعشائر ومتظاهرين وحكومة وبرلمان ومن جميع المكونات ، وتحت مظلة المرجعية الرشيدة ، مدعوون الى انجاز المشروع الوطني واتمام المهمة الثقيلة ، من اجل ان يبقى العراق قويا موحدا منيعاً".
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