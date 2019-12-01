تعرف على اخر مستجدات 'مستشفى' المنتخب الوطني

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2019-12-01 | 16:25
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وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "لاعبي المنتخب الوطني امجد عطوان وشريف عبد الكاظم، تعرضا الى شد عضلي خلال الوحدة التدريبية الاخيرة امس السبت".
واوضح أن "اصابة اللاعبين لا تدعو للقلق، فهي بسيطة ومن المرجح ان يقوم كاتانيتش باراحة عبد الكاظم في مباراة اليمن، كاجراء احترازي وعدم المجازفة به في المباراة".
وتابع "اما فيما يخص اللاعب سعد ناطق، فطبيب المنتخب الوطني اطلع على حالته وقال انه بامكانه اللعب مع المنتخب الوطني في دور نصف النهائي".
وسيغيب عن مواجهة اليمن كل من عطوان بسبب الحرمان وسعد ناطق بسبب اصابة بثلاثة كسور في الانف، فيما لم يتم حسم مشاركة عبد الكاظم في مباراة اليمن.
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