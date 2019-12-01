مسلحون يقتلون مدنيا باسلحة كاتمة جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن مسلحين قتلوا مدنيا باسلحة كاتمة جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين فتحوا، مساء اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة النهروان، جنوب شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال.
وأوضح المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.
وأوضح المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.
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