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مسلحون يقتلون مدنيا باسلحة كاتمة جنوب شرقي بغداد

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أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن مسلحين قتلوا مدنيا باسلحة كاتمة جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين فتحوا، مساء اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة النهروان، جنوب شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال.

وأوضح المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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