كردستان تعلن استعداد مستشفياتها لاستقبال جرحى التظاهرات.. وثيقة

أعلنت حكومة أقليم كردستان، اليوم الأحد، عن استعداد مستشفياتها لاستقبال ومعالجة جرحى التظاهرات في وسط وجنوب العراق. وفي ادناه نسخة من الوثيسقة:

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