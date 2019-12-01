الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الاول

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الاول 2019.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الاول عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.
وأضاف أنه بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه.
واعلنت هيئة التقاعد الوطنية، في وقت سابق اليوم الأحد، عن دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر كانون الاول ٢٠١٩، مبينة أنه بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم".
وأضاف أنه بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه.
واعلنت هيئة التقاعد الوطنية، في وقت سابق اليوم الأحد، عن دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر كانون الاول ٢٠١٩، مبينة أنه بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم".
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