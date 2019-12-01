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2019-12-01 | 15:42
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انتعش الحساب المصرفي لمدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، بالدفعة الاولى من عقده مع الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وقال بهروز دزهبود وكيل اعمال كاتانيتش، في حديث للسومرية نيوز، إنه "كانت لي بعض الاجتماعات الايجابية مع رئيس اتحاد الكرة العراقي، عبد الخالق مسعود خلال اليومين الماضيين".
واوضح أن "اتحاد الكرة استطاع تأمين الدفعة الاولى من عقد كاتانيتش، حيث قام بتحويل المبلغ الى الحساب المصرفي للمدرب اليوم الاحد".
وكان اتحاد الكرة قد تعاقد مع كاتانيتش في ايلول من عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأخره لثلاثة اشهر.. حساب كاتانيتش ينتعش بالدفعة الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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