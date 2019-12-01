تنشر الخليج 365، مجموعة من الصور التي تظهر التعاون الكبير بين القوات الامنية والمتظاهرين اثناء قيامهم بعمليات تنظيف، اليوم الاحد، في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد. وفي ادناه مجموعة من الصور:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون ورجال أمن.. هدوء وتعاون في شارع الرشيد.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.