محافظ النجف: سأذهب إلى المحكمة للإدلاء بشهادتي بشأن ضحايا المحافظة

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، أنه سيذهب إلى المحكمة للإدلاء بشهادته بشأن ضحايا التظاهرات في المحافظة. وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، : "سأذهب إلى محكمة النجف للادلاء بالشهادة التي أمتلكها بخصوص الاحداث المؤسفة التي جرت في المحافظة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى"، مؤكداً "احترامه للقضاء العراقي والقرار الذي صدر بحقه من قبل محكمة النجف الاشرف".



وأضاف :"سنبين كافة الأمور المتعلقة بالاحداث ونحن على اطمئنان تام بعدالة القضاء".



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