صور شهداء ذي قار تزين باحة مجلس النواب العراقي

زينت باحة مجلس النواب اليوم الاحد، لوحة تضمنت صور شهداء محافظة ذي قار من المتظاهرين الذين سقطوا خلال الاسبوع الماضي. وعلق النائب عن المحافظة ستار الجابري، اليوم الاحد، اللافتة في باحة مبنى مجلس النواب للمطالبة بانزال القصاص العادل بحق من تسبب بمجزرة الناصرية. وقال الجابري، لـ الخليج 365، "جلبنا اليوم صور الشهداء لتكون شاهداً على قمع الاحرار من المتظاهرين العزل الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن". Advertisements واضاف ان "اللوحة تتضمن المطالبة بالقصاص العادل بكل من تسبب بحدوث هذه المجزرة"



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