هولندا: لا دليل على دافع إرهابي وراء هجوم لاهاي

قالت الشرطة الهولندية، الأحد، إنه لا يوجد دليل على أن الرجل الذي ألقت القبض عليه للاشتباه بطعنه 3 أشخاص في لاهاي كان لديه دافع إرهابي.

وأصيب 3 صبية في الحادث الذي وقع مساء الجمعة في شارع مكتظ بالمتسوقين.

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وأوضحت أن الجرحى الثلاثة وهم: فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، وفتاتان 15 عاماً، غادروا المستشفى وعادوا لمنازلهم.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به عمره 35 عاما داخل مأوى للمشردين يوم السبت، وإنه خضع للاستجواب.

وأضافت شرطة لاهاي في بيان "مبدئيا لم نجد ما يشير إلى وجود دافع إرهابي وراء الحادث، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة الدافع".