أفغانستان تؤكد مقتل 3 من رعاياها في احتجاجات إيران

أكدت أفغانستان مقتل 3 من رعاياها، على الأقل، بالرصاص خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في إيران بداية من 15 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

ونقلت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية وتتخذ من لندن مقرا لها، الأحد، عن الخارجية الأفغانية أن 3 عائلات زارت سفارة كابول لدى طهران حتى الآن بهدف تسلم جثامين ذويهم الذين قتلوا في الاحتجاجات.

ورجحت إيران إنترناشونال، نقلا عما قالت إنها تقارير أمنية إيرانية توصلت إليها، أن 9 مواطنين أفغان لقوا مصرعهم واعتقلت السلطات نحو 67 شخصا آخرين.

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الأفغانية جران هيواد في مقابلة مع محطة إيران إنترناشونال أن سفارة كابول في طهران تحاول تسليم 3 جثامين بعد عدة اتصالات مع الحكومة الإيرانية.

ولفت هيواد إلى أن الخارجية الأفغانية لا يمكن أن تؤكد أو تنفي حاليا تقارير حول مقتل 9 مواطنين أفغان أو اعتقال 67 آخرين في إيران.

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وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأفغانية إلى أن تقديرات السلطات الإيرانية حول حصيلة القتلى والمعتقلين لم تكتمل ولا تزال هوياتهم محل دراسة، وفق قوله.





وصرح جران هيواد بأن بلاده ستعلن أيضا أعداد وهوية مواطنيها المعتقلين بعد أن تستكمل الحكومة الإيرانية تقديراتها في هذا الصدد، مشيرا إلى أن طهران سلمت السفارة الأفغانية 3 جثامين لكنها لم تصل إلى عائلات القتلى حتى الآن.

وأوردت المحطة الإخبارية الناطقة بالفارسية من بريطانيا في ختام تقرير لها أرقاما نقلا عن مؤسسات حكومية إيرانية مفاداها أن 212 شخصا قتلوا بينهم 9 أفغان خلال الاحتجاجات الأخيرة في عموم إيران.

وأدت زيادة أسعار البنزين إلى اندلاع احتجاجات شعبية داخل محافظات إيرانية مختلفة، حيث قطعت الحكومة الإنترنت بالكامل وقمعت الأجهزة الأمنية المحتجين بعنف.

ولم تعلن السلطات الحكومية الإيرانية إحصاء رسميا حول أعداد القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات، غير أن منظمة العفو الدولية (غير حكومية) أكدت مقتل 161 شخصا على الأقل.