وثيقة مسربة تزف بشرى لمحمد صلاح قبل حفل الكرة الذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت تسريبات جديدة، ترجح فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 كأفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وهي التسريبات التي كشفت أيضا عن احتلال المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المركز الثالث في الترتيب العام.

ويترقب عشاق كرة القدم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019، وذلك خلال الحفل التي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، من بين 30 مرشحا أبرزهم ميسي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات وصلاح إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والمتوج بالجائزة أيضا 5 مرات، والهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي.

وستقام على مسرح شاتليه في باريس مساء الإثنين مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، علاوة على تسليم جائزة "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عاما، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية صورة مسربة لنتائج التصويت لجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والتي أوضحت فوز ميسي بالجائزة بعدد نقطي بلغ 446 يليه فان ديك برصيد 382 نقطة ثم محمد صلاح في المركز الثالث برصيد 179 نقطة.



وحسب الصحيفة، فإن ميسي سيتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه كرقم قياسي.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الرابع برصيد 133 نقطة والسنغالي ساديو ماني جناح ليفربول في المركز الخامس برصيد 97 نقطة.

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وكان باب التصويت على جائزة الكرة الذهبية قد تم إغلاقه في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وشارك فيه 182 صحفيا من مختلف أنحاء العالم.



وحصل ميسي على جائزة "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي، متفوقا على فان ديك ومن بعده رونالدو، بينما فاز اللاعب الهولندي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

يذكر أن ميسي ورونالدو احتكرا جائزة الكرة الذهبية لسنوات عدة، قبل أن ينهي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، هذه السلسلة ويتوج بالجائزة في عام 2018.

وتوج "البرغوث" الموسم الماضي بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة كما حاز جائزتي أفضل هداف في إسبانيا وأوروبا (الحذاء الذهبي) وكذلك في دوري أبطال أوروبا، الذي ودعه الفريق الكتالوني من الدور نصف النهائي أمام ليفربول، حامل اللقب، وقاد الأرجنتين أيضا للتأهل لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.