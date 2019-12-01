انت الان تتابع لافروف: لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني سيكون مفيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا ترى أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون "مفيدا".
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عنه القول في مقابلة تليفزيونية إن روسيا منفتحة على استئناف العلاقات الثنائية إذا ما كانت أوكرانيا ترغب في ذلك.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيكسوف بأن القمة المقررة في التاسع من كانون أول/ديسمبر الجاري، على هامش قمة رباعية نورماندي (التي تضم أيضا ألمانيا وفرنسا)، يتعين أن تساعد في التوصل إلى سبل لحل الخلافات بين الجانبين.
وأضاف بيسكوف أنه سوف يتعين على الرئيسين أيضا إجراء مباحثات بشأن قضايا إمدادات الغاز التي يتعين حلها قبل الأول من كانون ثان/يناير.
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