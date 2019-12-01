قيادي بفتح يتهم حماس بإرتكاب "خطيئة وطنية" بحق الشعب الفلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إتهم قيادي بارز في حركة فتح الفلسطينية، حركة حماس، بإرتكاب خطيئة وطنية بحق الشعب الفلسطيني، محذراً من المخاطر والنتائج المترتبة على صفقات تبرمها حركة حماس بالسر والعلن مع أمريكا وإسرائيل، والتي وصفها بـ"الكارثية" .



ونقل موقع إرم نيوز الإماراتي، عن رئيس الدائرة الإعلامية في حركة فتح، منير الجاغوب، أن الفصائل الفلسطينية عبرت عن موقفها الرافض لتصرفات حركة حماس العبثية التي تتمثل في تقديم نفسها كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال عقد صفقات مشبوهة .

وأضاف الجاغوب "أن الجهات الأمريكية والإسرائيلية تستغل نزعة حماس الانشقاقية، وتحاول تقديمها كبديل" .. مؤكدًا أن حماس تسعى بشكل عملي وحقيقي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والجسم الفلسطيني .

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وقال الجاغوب أن حماس توقع اتفاقيات وتعقد صفقات مع جهات رفضت منظمة التحرير الفلسطينية التعامل معها بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية، وقضايا القدس واللاجئين، وانحيازها الكامل إلى إسرائيل .. داعياً بهذا الصدد جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والفصائل الوطنية الفلسطينية، إلى الحذر والتنبه للمخاطر التي ستنجم عن انزلاق حماس نحو صفقة القرن والانخراط بها .

وتساءل الجاغوب في الوقت نفسه عن مغزى موافقة حماس على إنشاء مستشفى أمريكي ميداني، يمثل قاعدة أمنية أمريكية هدفها أمني وليس سياسيًّا .

وأثار إقامة المستشفى في شمال غزة جدلًا في الشارع الفلسطيني حول الهدف الأساس من وجوده، في ظل العداء الواضح الذي تظهره الإدارة الأمريكية الحالية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حماس حازم قاسم، أن إقامة ”المستشفى الأمريكي، جزء من التفاهمات بين الفصائل والاحتلال التي تم التوافق عليها برعاية مصر وقطر والأمم المتحدة“.