شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقي يوافق على طلب استقالة رئيس الوزراء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (بغداد)
وافق مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية عقدها اليوم (الأحد) على طلب الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وصوت المجلس في الجلسة الاستثنائية التي عُقدت اليوم بحضور 241 نائباً بالموافقة على طلب الاستقالة استناداً إلى المادة 75 من الدستور العراقي.
وأفاد رئيس المجلس محمد الحلبوسي في تصريح صحفي بأنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد خلفاً لعبدالمهدي وفق المادة 76 من الدستور.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي كان قد أعلن أمس (السبت) تقديم استقالته هو وحكومته إلى مجلس النواب.
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