شكرا لقرائتكم رفض مصري يوناني لاتفاق تركيا في ليبيا: السراج ليست له صلاحيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت مصر واليونان عدم شرعية قيام رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى وتحديدا تركيا خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.

واتفق سامح شكري وزير الخارجية المصري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، خلال مباحثاتهما في القاهرة، اليوم الأحد، على عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على الاتفاقية الأمنية والبحرية مع الحكومة التركية، مستعرضين سبل التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا.

وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، كما تناولا الموقف إزاء القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام، حيث أعربا عن الالتزام بحل الدولتين وصولاً إلى السلام المنشود.

وأضاف أنه تم استعراض المواقف حيال أبرز الملفات بالمنطقة، بما في ذلك التطورات في سوريا ولبنان والعراق واليمن وإيران، مشيرا إلى أنه تم كذلك بحث أبرز الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضيتا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.