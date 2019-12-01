شدد وزير الخارجية البريطاني ​دومينيك راب​ في حديث لقناة "​سكاي نيوز​" على أن "هناك ​حالات​ تستدعي سجن المدانين بتهم إرهابية مدى ​الحياة​ بما يشير إلى أن أي ​حكومة​ جديدة للمحافظين ستشدد إجراءات العقوبات، مشيرا الى "أننا قلنا إننا نتوقع أن يصدر بحق المجرمين ​الإرهاب​يين الخطرين حكم ​بعقوبة​ بالسجن 14 عاما على الأقل. لا نعتقد أن تلك الحالة تستدعي بالضرورة إطلاق سراحهم جميعا ونعتقد أنه في بعض الجرائم ينبغي سجنهم مدى الحياة كما نعتقد أن المدانين بالإرهاب يجب أن يقضوا فترة عقوبتهم كاملة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: المحافظون سيشددون إجراءات العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.