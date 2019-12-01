وزير خارجية عمان يزور طهران غدا

أفادت وسائل إعلام ​إيران​ية، بأن "وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي سيزور ​طهران​ يوم غد الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني ​محمد جواد ظريف​". وتأتي زيارة الوزير العماني إلى طهران في إطار المشاورات حول آخر التطور الاقليمية، وإعلان وجهة نظر مسقط حول مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها إيران، لتعزيز ​الأمن​ في منطقة ​الخليج الفارسي​ و​مضيق هرمز​.

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