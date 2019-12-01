الجيش الاسرائيلي: القصف الأخير على سوريا جاء بتوجيهات من وزير الأمن

اعلن الجيش الاسرائيلي، ان "القصف الاسرائيلي لعشرات الأهداف الإيرانية في سوريا مؤخرا، جاء رداً على إطلاق قذائف صاروخية على هضبة الجولان السورية المحتلة".
وبحسب اذاعة الجيش الاسرائيلي، فإن "تلك الضربات تمت بتوجيهات من وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت وبخلاف رأي رؤساء الأجهزة الأمنية الذين اكتفوا بالتوصية برد ضعيف، تفاديا لتدهور الأوضاع".
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