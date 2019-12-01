الجيش الاسرائيلي: القصف الأخير على سوريا جاء بتوجيهات من وزير الأمن

اعلن ​الجيش الاسرائيلي​، ان "القصف الاسرائيلي لعشرات الأهداف الإيرانية في ​سوريا​ مؤخرا، جاء رداً على إطلاق ​قذائف صاروخية​ على ​هضبة الجولان​ السورية المحتلة".

وبحسب اذاعة الجيش الاسرائيلي، فإن "تلك الضربات تمت بتوجيهات من وزير ​الأمن الإسرائيلي​ ​نفتالي بينيت​ وبخلاف رأي رؤساء ​الأجهزة الأمنية​ الذين اكتفوا بالتوصية برد ضعيف، تفاديا لتدهور الأوضاع".