سفارة الامارات في دمشق تحتفل غدا بالعيد الوطني

تحتفل سفارة ​الامارات​ العربية المتحدة في دمشق غدا بالعيد الوطني بحضور السلك الدبلوماسي العربي والدولي المعتمد في العاصمة السورية وشخصيات سياسية.

وكانت الامارات العربية المتحدة قد أعادت افتتاح سفارتها في ​سوريا​ في نهاية العام المنصرم لتعيد العلاقات مع دمشق.

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