الكرملين: رئيس روسيا سيلتقي نظيره الاوكراني على هامش قمة النورماني في باريس

أكد المتحدث باسم ​الكرملين​ ​ديمتري بيسكوف​ أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيلتقي مع نظيره الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ على هامش "قمة النورماندي" في ​باريس​.

وأوضح بيسكوف أن "هناك قضايا يجب حلها قبل حلول ​العام الجديد​، تتعلق بامدادات ​الغاز​ بين ​موسكو​ وكييف".

في وقت سابق، قال وزير ​الأمن​ القومي والدفاع الأوكراني ألكسي دانيلوف إن زيلينسكي خلال قمة النورماندي يعتزم بحث عدة قضايا على رأسها تبادل أسرى الحرب، ووقف ​إطلاق النار​ على الحدود الروسية الأوكرانية.

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