مقتل تسعة أشخاص في تحطم طائرة بالولايات المتحدة

قتل تسعة أشخاص وأصيب 3 آخرين، في ​تحطم طائرة​ خفيفة من طراز "بيلاتوس بي سي- 12" في ولاية ساوث داكوتا الأميركية.

وتحطمت الطائرة بعد إقلاعها بوقت قصير على بعد ميل من مطار تشامبرلاين إلى أيداهو وعلى متنها 12 شخصا من بينهم رجال أعمال وطفلين".

ووقع حادث تحطم الطائرة في وقت حذرت فيه السلطات من هبوب عواصف في المنطقة.

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