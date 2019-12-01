صدور أول حكم إعدام بحق ضابط عراقي بتهمة قتل متظاهرين

كشف مصدر قضائي لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد، أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وآخر برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من تشرين الثاني في الكوت.

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